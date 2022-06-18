الدوبرداني: أطراف عراقية تدعم بقاء حزب العمال الكوردستاني في سنجار وغيرها

رأى عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني، ان أطرافاً عراقية تدعم بقاء حزب العمال الكوردستاني سواء في قضاء سنجار أو غيره من المناطق.

وقال الدوبرداني، لشبكة رووداو الاعلامية ان “وجود حزب العمال الكوردستاني سيؤدي إلى إستمرار القصف التركي، وبالمقابل استمرار حزب العمال في قصف مواقع الجيش التركي”.

وتعرض معسكر زيلكان، للقوات التركية في بعشيقة بمحافظة نينوى، يوم أمس الجمعة، إلى قصف صاروخي.

وترابط القوات التركية منذ عام 2015 في معسكر غوداد، والذي يطلق عليه معسكر بعشيقة أحياناً، حيث أنشئ لغرض تدريب قوات الحشد الوطني، وهي قوات سنية عراقية.

واضاف الدوبرداني أن “أفضل طريقة لإنهاء تواجد حزب العمال الكوردستاني في سنجار، وعدم اعطاء ذريعة للجيش التركي لاستهدافه، هي تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين بغداد وأربيل وانسحاب (PKK) من المناطق الكوردستانية”.

معسكر زيلكان سبق ان تعرض إلى 15 هجوما صاروخيا خلال عام واحد، كان آخره في (9 حزيران 2022)، بحسب مدير ناحية زيلكان، محمد أمين.

واوضح الدوبرداني انه “مثلما ذكر الرئيس مسعود بارزاني فالحل الوحيد يتمثل في الجلوس إلى طاولة الحوار لحل الخلاف بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني”، مردفاً: “نحن لا نريد أن ينتقل الصراع إلى الأراضي العراقية الكوردستانية، ونتطلع إلى انهاء تواجد حزب العمال في سنجار من خلال تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاقية، عودة أهالي سنجار، واستلام الملف الأمني من قبل أهالي سنجار، ومن ثم تعمل الحكومة من خلال وزارة الخارجية للتباحث مع الجانب التركي بهدف وضع حد لاستهداف المقاتلات التركية لقرى وقصبات إقليم كوردستان، إضافة إلى توجيه (PKK) للخروج من الأراضي العراقية في اقليم كوردستان”.

“الذريعة التي يستخدمها الأتراك للقصف هو تواجد (PKK)، فكيف يمكن أن نطالب بوقفه؟، نحن نطالب بتطبيق اتفاقية سنجار لاخراج (PKK) من سنجار والموصل كمرحلة أولى، ثم خروجهم من أراضي إقليم كوردستان، حتى لا يعطي تواجدهم الذريعة للجيش التركي لاجتياح وقصف كوردستان والعراق، ومن وجهة نظرنا لا يوجد حل آخر”، وفقاً للدوبرداني، الذي اتهم “أطرافاً عراقية بدعم حزب العمال الكوردستاني في سنجار وغير سنجار، وهذه حقيقة واضحة”.

يشار إلى أن معسكر زيلكان يقع قرب قرية غوداد على بعد 5 كيلومترات من مركز قضاء شيخان.