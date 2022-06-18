وفد إقليم كوردستان يبحث في تركيا سبل زيادة التبادل التجاري والاستثمارات

‌أكد رئيس وفد حكومة إقليم كوردستان الذي يزور تركيا حالياً، رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، عقد اجتماعات مع عدد من الوزارات التركية لبحث قضايا ذات اهتمام مشترك، من بينها مشاكل منفذ إبراهيم الخليل الحدودي، والعقبات التي تواجه عمل الشركات التركية في إقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده صباح في أنقرة، أشار فيه إلى الاجتماعات التي عقدت مع كبار المسؤولين في وزارات التجارة، النقل، الداخلية والدفاع، حيث جرى بحث «سبل زيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين إقليم كوردستان وتركيا».

وأضاف، أن «المباحثات تناولت المشاكل التي تواجه الشركات التركية في إقليم كوردستان، حيث عبر الوفد عن الاستعداد لحلها، وبالمقابل دعا الجانب التركي إلى تسهيل عمل شركات إقليم كوردستان في تركيا، ووعدوا بالتعاون في هذا الشأن».

وشكل إنشاء خط للسكك الحديدية جانباً آخر من الاجتماعات، حيث أشار أوميد صباح إلى «وجود تفاهم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية والجانب التركي حول هذا الموضوع»، مضيفاً أن الوفد بحث أيضاً «إنشاء منطقة للتبادل التجاري على الحدود، وهو مقترح مقدم من قبل الحكومة العراقية».

وبحث الجانبان أيضاً «افتتاح منفذ حدودي آخر بين إقليم كوردستان وتركيا، بالإضافة إلى العقبات التي يواجهها التجار والسائحون في منفذ إبراهيم الخليل، حيث وعد الجانب التركي بالعمل على حلها».

وختم بالقول، إنهم سيقدمون «نتائج الاجتماعات إلى رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، وسيتخذ مجلس الوزراء ما يلزم من قرارات بشأنها».

ووصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان، صباح الجمعة، إلى تركيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها المسؤولين في أنقرة.

ويتألف الوفد من أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وكمال مسلم وزير التجارة والصناعة، وآنو جوهر عبدوكه وزير النقل والمواصلات، ومحمد شكري رئيس هيئة الاستثمار.

وسيناقش أعضاء الوفد من حكومة الإقليم مع المسؤولين في العاصمة أنقرة تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية وأمن الحدود والمزيد من التسهيلات لحركة تنقل المواطنين بين تركيا وكوردستان.

وسبق أن أكد الجانبان تطلعهما لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، وخلال زيارة وزير التجارة التركي محمد موش في أيلول الماضي لإقليم كوردستان، اتفق مع رئيس الإقليم ورئيس حكومة كوردستان على على إزالة عقبات توسيع العلاقات التجارية.

وبلغت الصادرات التركية إلى العراق 9.1 مليارات دولار في العام 2020، في حين بلغ حجمها في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي 6.6 مليارات دولار.