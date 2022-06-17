حكومة إقليم كوردستان: المفاوضات مستمرة مع بغداد بخصوص ملفي النفط والموازنة وباقي الملفات

قالت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، ان المفاوضات مستمرة مع بغداد بخصوص ملفي النفط والموازنة وباقي الملفات ، وفيما أوضحت آلية الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن واردات النفط، أكدت العمل على تأسيس شركتين للنفط، فيما نفت عمليات تهريب البنزين من الوسط والجنوب لمحافظات الإقليم.

استمرار المفاوضات مع بغداد

المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل ، قال إن “المفاوضات مع بغداد مستمرة بخصوص ملفي النفط والموازنة وباقي الملفات”، مبيناً أن “حكومة إقليم كوردستان اتفقت مع رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بشأن هذين الملفين والذي انتهى باتفاق موازنة 2021”.

وكالة الأنباء العراقية (واع)، نقلت عن عادل قوله أن “الكثير يتساءل بشأن عدم تسليم حكومة كوردستان للمركز واردات النفط، حيث تم الاتفاق وفق قانون الموازنة بتسليم أقیام 250 ألف برمیل من النفط الى سومو بعد تدقيق نفقات وواردات الإقليم وتم الاتفاق على تسليم المركز للإقليم 320 مليار دينار شهرياً الى أن يتم التدقيق، إلا أنه تم تخفيضها الى 200 مليار دينار من دون سبب يذكر ، مشيراً الى أن “موضوع التفاوض مع الحكومة الاتحادية حول ملف النفط، أخذ الكثير من عمر كابينة حكومة الإقليم الحالية”.

موضحاً ، أن “حكومة الإقليم قدمت كل المعلومات لديوان الرقابة المالية الاتحادي (الواردات والنفقات والملاكات) إلا أن الحكومة الاتحادية أرسلت خلال العام الحالي ثلاث دفعات فقط كـ( 200)مليار دينار شهرياً “.

وشدد متحدث حكومة إقليم كوردستان ، على “ضرورة وجود تنسيق بين الحكومتين، حيث إن أي انقطاع بالعلاقة سيؤثر على الطرفين بقضايا كثيرة”، موضحاً أن “وزارة الثروات الطبيعية بكوردستان تعمل وفق القانون العراقي، وأن الدعاوى مستمرة بين بغداد وأربيل بشأن ملف النفط”.

وأشار عادل الى أن “حكومة إقليم كوردستان مستمرة بالتفاوض مع المركز بشأن ملف النفط وبالإجراءات القانونية في المحكمة تتوقع الحسم لصالحها”.

وذكر عادل أن “لدى حكومة إقليم كوردستان عقداً مع تركيا لمدة 50 عاماً لنقل النفط فقط عبر جيهان التركي وليس بيعه”، موضحاً أن “حكومة إقليم كوردستان تعمل الآن على تأسيس شركتين للنفط: الأولى باسم شركة (كروك) وهي مختصة باستكشاف النفط، وشركة (كومو) المتخصصة بتصدير وتسويق النفط”.

وذكر أن “هذه آخر ورقة قدمت الى بغداد بما يتعلق بملف النفط”.

إنتاج وأسعار بيع نفط الإقليم

وذكر عادل أن “الإقليم ينتج 400 الى 420 ألف برميل نفط يومياً يتم تصدير أغلبه، ويبقى 25 ألف برميل للاستهلاك المحلي”، موضحاً أن “هذه الكمية ترسل الى مصفى (كار) لإنتاج قرابة مليون لتر بانزين وباقي المشتقات الأخرى”.

وبين أن “سعر برميل نفط الإقليم يختلف عن سعر برميل النفط في الحكومة الاتحادية بسبب ان “كلفة استخراج النفط في كوردستان أكبر بـ3 مرات من كلفة استخراجه بباقي مناطق العراق بسبب التضاريس ومواصفات النفط”.

مؤكداً ، أن “هناك اتفاقاً مع شركة (ديلويت) التي تعتبر الأولى والتي تقوم باحتساب النفقات الأخرى بعملية استخراج النفط”، موضحاً أن “جميع الأرقام والتقارير بشأن عمليات الإنتاج والتصدير يعلن كل ثلاثة أشهر للرأي العام ،ونخطط للاعلان عنها شهرياً والتي ستتضمن عدد البراميل المستخرجة والمصدرة وأسعار البيع وتكلفتها”.

اتفاق أوبك بلس

وأضاف المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان ، أن “حكومة الإقليم التزمت باتفاق أوبك بلس بكميات أكبر مما هو مطلوب”.

تهريب البنزين

ورداً على سؤال عن تهريب 7 ملايين لتر بانزين يومياً من محافظات وسط وجنوب العراق الى الإقليم، قال عادل بأنه”ليس هنالك أي تهريب، وهناك تنسيق بين الحكومتين لإيقاف التهريب والتعاون بكل المجالات قانونياً”.

أسعار البنزين في الإقليم

وتابع أن “حكومة إقليم كوردستان اتفقت مع بغداد على ارسال مليون و50 ألف لتر بنزين يومياً، ولكن هذه الكمية لم تصل بشكل كامل، وتوقف الارسال منذ الأول من مايو/ آيار الى الأن”، موضحاً أن “بغداد ارسلت هذه الكمية مرتين فقط خلال تلك الفترة وبسعر 650 دينار للتر تدفع نقداً مع احتساب أجور نقل 20 ديناراً للتر، و20 ديناراً أجور محطات البنزين، ليصل سعر بيعه للمواطن بمحافظات الإقليم الى 690 ديناراً”.