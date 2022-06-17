الخارجية: القصف التركي يمثل انتهاكاً لسيادة العراق

دانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، القصف التركي الدي استهدف ناحية سنوني بقضاء سنجار، مشيراً الى ان هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد.

وذكر بيان للوزارة، “تُدينُ وزارة الخارجيَّة وبأشَدِّ العبارات القصف التركيّ الذي إستهدفَ مقارّاً حكوميةً ومنازلَ في ناحية سنوني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى”.

واكدت الوزارة، أنَّ “هذه المواقف تمثِّلُ إنتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وتهديداً واضحاً للآمنين من المدنيين، الذين إستُشهِدَ عددٌ منهم وجُرِحَ أخرين جرّاء هذا الفعل”.

واضافت، إنَّ “هذا الإعتداء يُعَدُّ إستهدافاً لأمنِ العراق وإستقرار شعبه، ويتطلّبُ مُوقفاً مُوحَّداً لمواجهته، عبر الوقوفِ بحزمٍ ضدَّ أيّ فعل يهدفُ إلى إشاعة الفُوضى، ولكلِّ ما تقدَّمَ ستتخذُ وزارة الخارجيَّة الإجراءات المُقرَّرة بعد إكتمال التحقيقات اللازمة بشأن هذا الاعتداء”.