بالأرقام.. العراق يشتري أكثر من مليون طن من البنزين وخسائر بملايين الدولارات

كشفت إحصائية عن شراء العراق لأكثر من مليون طن من البنزين في 15 شهراً.

وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي في بيان:”خلال الفترة من 1-1-2022 لغاية 31-3-2022 اشترى العراق اكثر من 1.1 مليون طن من البنزين بارتفاع بلغت نسبته 34% مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة”.

وأضاف “بلغت كلفة اللتر الواحد المشتراة من الحكومة العراقية خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة 1315 ديناراً للتر، بينما كانت كلفة اللتر الواحد المشتراة خلال السنة الماضية 930 دينار عراقي للتر الواحد”.

وتابع العبيدي “بلغت خسارة العراق من بيع البنزين خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة 618 مليون دولار بينما بلغت خسارة العراق من بيع البنزين خلال كل 2021 بحدود 793 مليون دولار”.

ونوه الى انه “ومع استمرار اسعار النفط وارتفاع الطلب على البنزين فمن المتوقع ان تبلغ خسارة العراق لغاية نهاية السنة بحدود 2.9 مليار دولار امريكي”.

وشدد العبيدي على “تسريع تفعيل مصفى كربلاء الذي سيسد جزء كبير من حاجة العراق من البنزين المحسن والعادي وسيقلل من كمية الخسارة الكلية للبنزين”.