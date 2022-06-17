العامري: القتال الشيعي – الشيعي أمر مستحيل ومن يفكر بتأجيج الفتنة سيحترق بها

عد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، حصول قتال {شيعي – شيعي} بـ”الأمر المستحيل”.

وقال العامري خلال حفل تأبيني لأربعينية القيادي في منظمة بدر عبد الكريم يونس الانصاري :”من يراهن على القتال الشيعي – شيعي متوهم ومن المستحيل ان تحصل”.

وأضاف “نحتاج الى بناء الذات والجانب العقائدي واحذر من الفتنة” مبينا ان “من يفكر بتأجيج الفتنة سيحترق بها والعراق فوق الجميع”.

وأكد العامري ان “على الجميع تقع مسؤولية حفظ الامن وإعادة هيبة الدولة خيارنا والذهاب نحو طريق الفوضى معناه خسارة الجميع”.

وتابع :”العراق سيبقى عصيا على كل المؤمرات الداخلية والخارجية بتجانس الحشد والاجهزة الامنية”.

ونوه الى ان “محور المقاومة يزداد قوة وتماسكا وعنادا وصبرا يوما بعد اخر وانتصرنا على النظام البائد والارهاب الداعشي والفتنة والطائفية وسنتصر على الحرب الناعمة”.

واعتبر ان “نتيجة الفتوى المباركة ان نحول الازمة الى فرصة وتجاوزنا فيها الارهاب والطائفية البغيضة وشكلنا الحشد”.