الصحة العراقية تحذر من موجة «كورونا» جديدة

حذرت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم الجمعة، من دخول موجة وبائية جديدة إلى العراق، مطالبة بالالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاحات المضادة للفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية، إن «مشكلة وجائحة كورونا قائمة، ومن يراجع خطابات وزارة الصحة والمسؤولين فيها يلحظ التأكيد المستمر وعلى الدوام بأن الخطر مستمر، وهناك احتمال بظهور متحورات جديدة».

وأضاف «كذلك شددنا وما زلنا على أهمية عدم التراخي بتطبيق الإجراءات الوقائية لكن للأسف لم يكن وفق المطلوب».

وحول الموقف الوبائي الحالي في العراق، قال البدر: «نلاحظ أن هناك تفاوتاً في عدد الإصابات اليومية ونسلط الضوء عن كثب على كافة المستجدات وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وقد تكون هناك تطورات تدخل البلاد في موجة وبائية كما يحدث الآن في دول قريبة من العراق».

ولفت إلى أن «هناك مؤشرات تبين بوضوح أن جائحة كورونا لم تنتهِ وندعو الجميع إلى تلقي اللقاحات وإكمال الجرعتين وتعزيزها بالثالثة خاصة وأن اللقاحات أثبتت فاعليتها».

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، تسجيل وفاة واحدة و339 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، مقابل 177 حالة تعاف، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهر الموقف الوبائي الذي نشرته الوزارة اليوم، تصدر بغداد/الكرخ بتسجيلها 117 إصابة بـ «كورونا»، تليها الرصافة بواقع 34 إصابة، ثم ذي قار مسجلة 32 إصابة بالفيروس.

وتلقى 12037 شخصاً اللقاح المضاد لـ «كورونا» في العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.