آميدي: إصابة امرأتين بقصف مدفعي تركي

أصيبت امرأتان بجروح، مساء اليوم الجمعة، بإحدى قرى ناحية كاني ماسي التابعة لقضاء آميدي (العمادية) بمحافظة دهوك، نتيجة قصف مدفعي تركي.

أوميد كيستي، مختار قرية كيسته في ناحية كاني ماسي التابعة لقضاء آميدي، قال لـ (باسنيوز): «قبل قليل، أسفر قصف مدفعي تركي عن إصابة امرأتين بجروح في قرية كيسته، نقلتا على إثرها إلى المشفى».

وأوضح مختار قرية كيسته، أن «الجريحتين هما كازين (25 عاماً) وسالى (40 عاماً)، إصابة واحدة منهما في الرأس والأخرى في اليد، وتم نقلهما إلى مشفى كاني ماسي لتلقي العلاج».