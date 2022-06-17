إجراءات حكومة إقليم كوردستان لخفض سعر البنزين تدخل حيز التنفيذ

بعدما وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في الاجتماع الذي عقد أول أمس الأربعاء، وزارةَ الثروات الطبيعية والجهات المعنية بحل مشكلة ارتفاع أسعار البنزين في أسرع وقت، مع السماح باستيراد مادة البنزين وبما يتوافق مع التعليمات ذات الصلة، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم إجراءاتها استناداً إلى كتاب مجلس الوزراء، كما أشارت إدارة منفذ برويزخان إلى رفع الرسوم والجمارك على استيراد البنزين ابتداءً من اليوم الجمعة.

وذكرت إدارة منفذ برويزخان في بيان، إمكانية استيراد مادة البنزين بدون دفع الضرائب والرسومات، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة.

كما أوضحت وزارة مالية واقتصاد الإقليم في أمر وزاري، أنه استناداً إلى كتاب مجلس الوزراء ذي الرقم (1682) ومن أجل تحقيق المصلحة العامة وتخفيض سعر البنزين تقرر ما يلي:

1- إعفاء استيراد البنزين من الضرائب والرسوم الجمركية كافة، مع الأخذ بنظر الاعتبار جودة المنتج.

2- تخفيض الرسوم الإدارية على تصدير واستيراد الثروات الطبيعية فيما يخص مادة البنزين ليكون 7 دولارات لكل طن.

3- منح فرص متساوية لجميع الأطراف فيما يتعلق باستيراد البنزين بدون تمييز ومكافحة الاحتكار، مع الأخذ بنظر الاعتبار جودة المنتج.

4- تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ ابتداءً من 17 حزيران 2022، وحتى 31 كانون الأول 2022.