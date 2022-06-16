الرئيس بارزاني والسفيرة الأميركية يبحثان الأوضاع السياسية في العراق

بحث الرئيس مسعود بارزاني، مع السفيرة الأميركية الجديدة في بغداد، آلينا رومانسكي، الأوضاع في العراق وتطورات العملية السياسية، حيث طرح الرئيس بارزاني تصوراته حول سبل حل الأزمة السياسية في البلاد.

جاء ذلك خلال استقباله السفيرة رومانسكي في صلاح الدين اليوم الخميس (16 حزيران 2022)، بحضور القنصل الأميركي في أربيل روبرت بالادينو.

وهنأ الرئيس بارزاني، خلال اللقاء، آلينا رومانسكي بمناسبة تسنمها مهام منصبها سفيرة للولايات المتحدة في العراق، متمنياً لها النجاح في عملها الجديد.

وبحسب بيان لمقر بارزاني، فقد أشادت السفيرة رومانسكي بالأمن والاستقرار الذي يشهده إقليم كوردستان، مؤكدة على عزم بلادها المضي قدماً في دعم حكومة إقليم كوردستان والتنسيق معها، إلى جانب تطوير العلاقات في مختلف المجالات.

كما التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، السفيرة الأميركية الجديدة لدى العراق ألينا رومانوسكي، بحضور القنصل الأمريكي العام في أربيل روبرت بالادينو.

وحسب بيان صادر عن رئاسة حكومة اقليم كوردستان، فقد “هنأ رئيس الحكومة خلال اللقاء السفيرة الأميركية بمناسبة توليها منصبها، وتمنى لها التوفيق والنجاح في مهامها، لا سيما في تعزيز وتطوير العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة”.

وتطرق رئيس حكومة اقليم كوردستان إلى العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مشددا على أن لشعب كوردستان حقوقاً قومية ودستورية، وأن المشاكل مع بغداد لا تقتصر على الموازنة والنفط والغاز فحسب، “بل نحن إقليم اتحادي وفق الدستور، ويجب التعامل معنا على هذا الأساس”.

من جانبها، جددت السفيرة الأميركية التزام بلادها بمواصلة دعم إقليم كوردستان بصفته شريكاً مهماً للولايات المتحدة، إلى جانب إحلال الأمن والاستقرار في العراق.

وقالت رومانوسكي إن “العراق وإقليم كوردستان جزء مهم من السياسة الأميركية”، لافتة الى “أهمية تشكيل حكومة عراقية جديدة تلبي تطلعات الشعب العراقي وتخدم جميع المكونات دون تمييز، وتتمتع بعلاقات جيدة مع المجتمع الدولي”.