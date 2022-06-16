مسرور بارزاني: نحن إقليم اتحادي وفق الدستور ويجب التعامل معنا على هذا الأساس

اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ان اقليم كوردستان اقليم اتحادي وفق الدستور ويجب التعامل معه وفق هذا الاساس.

جاء ذلك خلال استقبال مسرور بارزاني، اليوم الخميس (16 حزيران 2022)، السفيرة الأميركية الجديدة لدى العراق ألينا رومانوسكي، بحضور القنصل الأمريكي العام في أربيل روبرت بالادينو.

وحسب بيان صادر عن رئاسة حكومة اقليم كوردستان، فقد “هنأ رئيس الحكومة خلال اللقاء السفيرة الأميركية بمناسبة توليها منصبها، وتمنى لها التوفيق والنجاح في مهامها، لا سيما في تعزيز وتطوير العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة”.

وعرض مسرور بارزاني نبذة عن إصلاحات الكابينة الحكومية التاسعة في مجال تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، والتي تهدف إلى بناء بنية تحتية اقتصادية قوية وتنمية شاملة لإقليم كوردستان.

وفي جانب آخر، تطرق رئيس حكومة اقليم كوردستان إلى العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مشددا على أن لشعب كوردستان حقوقاً قومية ودستورية، وأن المشاكل مع بغداد لا تقتصر على الموازنة والنفط والغاز فحسب، “بل نحن إقليم اتحادي وفق الدستور، ويجب التعامل معنا على هذا الأساس”.

من جانبها، جددت السفيرة الأميركية التزام بلادها بمواصلة دعم إقليم كوردستان بصفته شريكاً مهماً للولايات المتحدة، إلى جانب إحلال الأمن والاستقرار في العراق.

وقالت رومانوسكي إن “العراق وإقليم كوردستان جزء مهم من السياسة الأميركية”، لافتة الى “أهمية تشكيل حكومة عراقية جديدة تلبي تطلعات الشعب العراقي وتخدم جميع المكونات دون تمييز، وتتمتع بعلاقات جيدة مع المجتمع الدولي”.