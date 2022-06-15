التحالف الدولي: “المركبة الجوية بدون طيار” التي سقطت شمال أربيل تابعة لقواتنا

أعلن التحالف الدولي، أن “المركبة الجوية بدون طيار غير مسلحة التي سقطت شمال أربيل، اليوم الأربعاء (15 حزيران 2022)، تابعة لقواتنا”.

جاء ذلك في بيان لقوات التحالف اليوم، قالت فيه إن “التقارير الاولية تشير إلى أن المركبة الجوية بدون طيار أثرت على برج شبكة انترنت أثناء السقوط”، لافتاً إلى أن “مسؤولو التحالف مع مسؤولي حكومة إقليم كوردستان يعملون لتقييم أي ضرر محتمل”.

وذكر البيان أن “القوات الكوردية الشريكة قامت بتأمين حطام الطائرة”، مشددة أنه “سيتم توفير المزيد من المعلومات عندما تكون متاحة”.

قوات التحالف أوضحت في بيانها أن الحادث الذي وقع في تمام الساعة 1:08 مساءً “لم يتسبب بأي أذى أو ضرر لأي شخص”، مرفقةً بريداً الكترونياً للتواصل معهم “في حالة وجودي أي استفسار يتعلق بالحادث”.

وكان محافظ أربيل، أوميد خوشناو، قد صرح بسقوط طائرة مسيرة قرب منطقة عينكاوة في محافظة أربيل، مشيراً الى عدم وقوع اي أضرار جراء ذلك.

وقال خوشناو، ان طائرة مسيرّة سقط قرب منطقة عينكاوة في أربيل، ولم يتسبب سقوط الطائرة وانفجارها بأية اضرار.

الطائرة المسيّرة اصطدمت ببرج للشبكة العنكبوتية “انترنيت” قبل أن تسقط وتنفجر.

وحسب خوشناو فإن القوات الأمنية شرعت بالتحقيقات حول الحادثة.