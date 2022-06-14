يونيو 14, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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لجنة حقوق الإنسان ببرلمان كوردستان: معظم سجناء اربيل والسليمانية متعاطون للمخدرات

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فى :أخبار عــامة
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لجنة حقوق الإنسان ببرلمان كوردستان: معظم سجناء اربيل والسليمانية متعاطون للمخدرات

أعلنت لجنة حقوق الانسان في برلمان إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن زيارتها لسجني أربيل والسليمانية، مشيرة الى ان معظم السجناء في السجنين هم من متعاطي المخدرات.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي، إن “اللجنة تابعت خلال لقائها بالنزلاء والمعتقلين تأخير حسم قضايهم قضائيا”.

واشارت اللجنة الى “وجود عدد من المحتجزين ممن لديهم سوابق لسبعة مرات فيما يخص تهم التعاطي للمخدرات وهذا يدلل على عدم اصلاح هؤلاء الاشخاص في السجون الاصلاحية ، وقيل إن بعضهم يخرج ويبدأ في تعاطي المخدرات مرة أخرى”.

ولفتت الى أن “85 ‎%‎ من المعتقلين في أربيل و 65 ‎%‎ في السليمانية هم من متعاطي المخدرات”.

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