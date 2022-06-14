يونيو 14, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

إنشاء المجلس الاقتصادي بين اقليم كوردستان والإمارات

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فى :أخبار عــامة
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إنشاء المجلس الاقتصادي بين اقليم كوردستان والإمارات

أعلنت هيئة الإستثمار في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، أن حكومة إقليم كوردستان، وحكومة والإمارات العربية المتحدة تحاولان توسيع وتطوير علاقاتهما الاقتصادية ضمن إطار إنشاء المجلس الاقتصادي الإماراتي الكوردستاني.


وذكرت الهيئة في بيان، أن رئيسها محمد شكري، استقبل أحمد الظاهري القنصل العام الإماراتي في أربيل، وأعرب عن سعادته بمبادرة إنشاء المجلس، ومن أجل الانتعاش الاقتصادي أبدى استعداده لتسهيل هذا الأمر”.
بدوره أشار القنصل الإماراتي إلى أهمية إنشاء هذا المجلس المشترك، وقال أيضا إنه لتطوير الاستثمارات والتجارة، يسعون إلى جلب ستة مصارف إلى كوردستان و يهدفون إلى الاستفادة من المنتجات الزراعية”.

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