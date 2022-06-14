مفوضية الانتخابات ترسل اسماء بدلاء الكتلة الصدرية في البرلمان

أفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الثلاثاء، أن أسماء وعدد أصوات المرشحين لانتخابات الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي، الذين من المقرر أن يحلوا محل نواب التيار الصدري المستقيلين قدمت مسبقاً لمجلس النواب العراقي، لذا لا حاجة الآن لإعادة إرسال الأسماء إلى المجلس.

وصرحت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وعند إعلان النتائج النهائية لانتخابات الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي، أرسلت أسماء وعدد أصوات كل المرشحين إلى مجلس النواب العراقي، أي أسماء وعدد أصوات كل المرشحين الفائزين وغير الفائزين الذين لم يفوزوا بالأصوات اللازمة لعضوية المجلس.

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات: الآن، ولأن أسماء وعدد أصوات كل المرشحين موجود عند مجلس النواب، على المجلس أن يقرر بنفسه من هو المرشح الذي يحل محل المرشح المستقيل، كما أن نتائج الانتخابات منشورة في موقع المفوضية ومعلوم من هم المرشحون الذين سيحلون محل النواب المستقيلين.

وبعد التوقيع على طلبات استقالة جميع نواب التيار الصدري، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي في مؤتمر صحفي عقده أمس في الأردن، أن الإجراءات ستكون وفق قانون الانتخابات، وسيكون البديل عن كل نائب مستقيل هو المرشح الفائز بأعلى الأصوات في نفس الدائرة الانتخابية التي فاز فيها النائب المستقيل.

وقدم أعضاء الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي يوم الأحد، وعددهم 73 نائباً، استقالاتهم تعبيراً عن استيائهم لحالة الركود السياسي في العراق، وفشل مجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، نتيجة للخلافات السياسية بين التحالف الثلاثي بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني وقسم كبير من السنة، مع الإطار التنسيقي للأطراف الشيعية بزعامة نوري المالكي وحلفائه.