الآلوسي: تصريحات الموسوي مكملة للهجمات الإرهابية ضد إقليم كوردستان

أكد السياسي العراقي مثال الآلوسي، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات النائب السابق عن تحالف الفتح حامد الموسوي ضد إقليم كوردستان وتحالف السيادة يجب ان تؤخذ على محمل الجد ، فهي وإن قيادات أخرى في الاطار التنسيقي وتحالف الفتح تبرأوا منها لكنها (تصريحات الموسوي) تمثل مستوى التفكير والتعاطي مع الأوضاع الراهنة بشكل او باخر.

وأوضح الآلوسي لـ (باسنيوز)، أن “تلك التصريحات وكأنها مكملة للهجمات الإرهابية التي تعرض لها الكورد وإقليم كردستان اعتبارا من قطع الرواتب ومحاولات تأجيج الوضع الداخلي الى جرائم هجمات الدرون والصواريخ والراجمات التي تستهدف امن المواطنين والبنية التحتية والى صدّاميات وزير النفط المراهقة والتعمد المشين لتأجيج الأوضاع” .

ولفت الآلوسي، بالقول: “هنا لدي نصيحة إلى السيد الموسوي وأقول إنك أعطيت الدليل لما كنا نقوله من أن الحشد الشعبي اصبح غطاء لنزوات وجرائم بحق العراق والامن القومي كما وأقول له أن الكورد شعب حر والعراقيين لن يتقبلوا نزوات الفاشلين وكوردستان منيعة بشعبها وجبالها وطيبتها وثورتها وقيادتها الحكيمة”.

هذا وكان الموسوي هاجم ، أمس الاثنين، الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة، مهدداً بوجود 6 ألوية على حدود إقليم كوردستان.

وأصدر مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تصريحات الموسوي ، متبرئاً منها ، قائلا إن ما صدر عن الموسوي في أحد الحوارات التلفزيونية، أمس الاثنين “لا يمثل رأي الحاج هادي العامري أو الإطار التنسيقي أو تحالف الفتح”.