حزب عراقي: التصريحات المعادية لكوردستان تحمل المنطق البعثي الصدامي

أكد رئيس حزب ‹المستقبل الدستوري العراقي› انتفاض قنبر، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات النائب السابق عن تحالف الفتح حامد الموسوي والتي هدد فيها بتحرك عسكري ضد إقليم كوردستان وتحالف ‹السيادة› تحمل ذات المنطق البعثي الصدامي والذي يفكر بالعقلية الانتقامية العسكرية لحل جميع المشاكل.

وأوضح قنبر، أن «هناك مجموعة من ما تسمى بالطبقة السياسية لم تستطع الارتقاء إلى مستوى الاحترام المتبادل في الاختلاف السياسي واحترام الدستور العراقي بكونه القاعدة التي أسس عليها النظام السياسي الحالي قيد العمل، وعندما كنا نقف ضد النظام الصدامي السابق كنا نقول بأن النظام يعمل بلا دستور، ولمدة ٣٥ سنة في الحكم يعمل وفقاً لدستور مؤقت، وهو أيضاً كان يخالفه».

لافتاً إلى أن «رفض بعض قيادات الإطار لهذا التصريح والتهجم (ضد الإقليم) هو رفض غير حقيقي، وهذا الشخص أو غيره وكل من يتكلم بلغة سخيفة وبعثية وصدامية ضد الكورد والرئيس مسعود بارزاني سيتم الطبطبة على ظهره وإجراء اتصالات هاتفية من أجل شكره بشكل سري والتشجيع على ذلك».