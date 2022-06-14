العراق: ارتفاع الإصابات بالحمى النزفية إلى 170 ضمنها 31 وفاة

أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع الإصابات بالحمى النزفية إلى 170 ضمنها 31 وفاة.

وذكرت الوزارة الثلاثاء (14 حزيران 2022) ان الإصابات بالحمى النزفية “ارتفعت إلى 170 ضمنها 31 وفاة “في المحافظات التي سجلت اصابات بهذا المرض.

وكانت الاحصائية السابقة لوزارة الصحة التي سجلتها قبل 3 أيام تشير الى تسجيل 162 إصابة بالحمى النزفية في البلاد من ضمنها 27 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، في بيان السبت (11 حزيران 2022)، إن آخر إحصائية رسمية يخص الحمى النزفية منذ بداية هذا العام هو تسجيل 162 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية منها 27 حالة وفاة”، مضيفاً أن “نصف الإصابات المؤكدة المسجلة تماثلوا للشفاء”.

ونوه إلى أن “أولى حالات الوفاة سجلت من بين 27 حالة كانت في إقليم كوردستان بمحافظة أربيل”.

يذكر ان مرض الحمى النزفية هو مرض فيروسي، ينتقل عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان، ومن ثم ينتقل عن طريق العدوى من شخص آخر، وتبلغ معدلات الوفيات للمصابين به نحو 40 بالمائة، حسب منظمة الصحة العالمية.

ومن أعراض المرض، ارتفاع درجة الحرارة لدى المصاب، ونحول عام، آلم في العضلات، غثيان وتقيؤ، وظهور البقع النزفية تحت الجلد وأماكن زرق الإبر وفي الفم والأنف، بعد خمسة أيام من المرض، خصوصاً وأن المعدل العام لحضانته تمتد من يوم واحد إلى 14 يوماً، وأهم إجراءات الوقاية منه رش المنازل بالمبيدات الحشرية وتعقيمها، ومراقبة الحالات المشكوك فيها وإحالتها على الفحص المبكر في أسرع وقت ممكن.

يشار الى أن مرض الحمى النزفية بدأ بالانتشار مؤخراً في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، والذي يهدد حياة الانسان والحيوان على حد سواء، اذ تحاول صحة المحافظة على منع انتشاره وتفشيه، بعد تسجيل العديد من الحالات المرضية.

واتخذت مديرية الصحة اجراءات احترازية لمراقبة اماكن ذبح المواشي وبيع لحومها، لاحتواء المرض قبيل دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وفي إطار الاجراءات الوقائية أعلن مدير صحة محافظة كركوك، نبيل حمدي، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، السبت (11 حزيران 2022)، ازالة حظائر الحيوانات من داخل المدينة، في اجراء لمنع اي انتشار جديد لمرض الحمى النزفية.

وأضاف انه “لا توجد اي اصابة جديدة بمرض الحمى النزفية في محافظة كركوك”.

وأوضح ان “مديرية صحة كركوك، قامت وبالتعاون مع القائممقامية ودوائر البلدية بحملة، وأزالت نحو 90% من حظائر الحيوانات، في خطوة تهدف الى منع انتشار مرض الحمى النزفية في المحافظة”.

حمدي، اشار الى القيام، وبالتعاون مع دوائر البيطرة، بحملة للوقاية من المرض، منها اجراءات خاصة بالتعقيم ورش المبيدات، مؤكداً أن “الأوضاع جيدة في المحافظة حالياً ولا توجد اي اصابة جديدة بمرض الحمى النزفية”.