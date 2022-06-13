بعد انسحاب الصدريين.. اجتماع مهم بين قطبي الثلاثي لاتخاذ قرار “موحد”

كشف مصدر مطلع، يوم الإثنين، عن عقد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر اجتماعاً قريباً وصفه بالمهم لاتخاذ قرار “موحد” بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن “الاجتماع سينعقد يوم غد او بعده”، مشيراً إلى أن “قراراً موحداً سيتخذ تجاه المرحلة المقبلة، بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية”.

يأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اطلقها من العاصمة الاردنية عمان علق فيها على انسحاب الصدريين من البرلمان.

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الاردني عبد الكريم الدغمي وتابعته وكالة شفق نيوز، إن “بدلاء نواب الكتلة الصدرية سيكونون من الخاسرين الأعلى أصواتا في الدائرة الانتخابية”، موضحا أن “عضوية أي نائب في البرلمان تنتهي بتقديم الاستقالة”.

ولفت الى أن “الانسداد السياسي لن يستمر في المرحلة المقبلة”، مؤكداً بالقول، “سيكون هناك تفاهمات مختلفة بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية”.

ووجه الصدر، امس الاحد، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف “انقاذ الوطن” وأبلغهم أنهم “في حلٍ منه.

ووقع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري، وعلق عقب ذلك، بالقول: “وقعت استقالاتهم على مضض”، مشيراً الى بذل جهود لثني الصدر، عن هذه الخطوة.