الرئيس بارزاني يغرد حول خطوة الصدر الأخيرة: سنتابع التطورات اللاحقة

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، إنه يحترم قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بانسحاب كتلته النيابية من مجلس النواب العراقي (البرلمان).

وقال الرئيس بارزاني في تغريدة له على “تويتر” : “نحترم قرار سماحة السيد مقتدى الصدر وسنتابع التطورات اللاحقة”.

نحترم قرار سماحة السيد مقتدى الصدر وسنتابع التطورات اللاحقة. — Masoud Barzani (@masoud_barzani) June 13, 2022

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد وجه يوم امس الاحد رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري بتقديم استقالات اعضاء كتلته لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي قام بدوره بالموافقة عليها.