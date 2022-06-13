يونيو 13, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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اربيل.. وزارة البلديات تخصص اكثر من 5 مليارات دينار لتنفيذ 34 مشروعا

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فى :أخبار عــامة
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اربيل.. وزارة البلديات تخصص اكثر من 5 مليارات دينار لتنفيذ 34 مشروعا‏

أعلنت وزارة البلديات والسياحة اليوم الاثنين، تخصيص أكثر من 5 مليارات و459 مليون دينار لتنفيذ 34 مشروعا خدميا في أربيل.‏

‏وبحسب ما افاد بيان، فإن وزير البلديات والسياحة ساسان عواني، قد وافق على تخصيص نسبة 15 بالمئة، من واردات مديرية بلدية أربيل، وبحسب خطة عام 2022، وذلك لتنفيذ هذه المشاريع الخدمية.

‏ووفقا للبيان فإن هذه المشاريع تضم ترميم الشوارع وتعبيدها، وتجديد العاب الأطفال وترميم الحدائق، والأرصفة، وعمليات زرع الشتلات والتشجير وغيرها.

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