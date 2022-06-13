أسماء ودوائر بدلاء نواب الكتلة الصدرية في البرلمان

ادناه اسماء ودوائر البدلاء الذين سيشغلون المقاعد النيابية لنواب الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالاتهم من العضوية الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقالت مصادر صحفية، إن البدلاء سيكونون وفقا للجدول الاتي:

محافظة بغداد

الدائرة ١

١-كاظم عطية المنصوري … ائتلاف الوطنية

الدائرة ٢

١-حسن سالم .. الفتح (العصائب)

٢- سعود الساعدي .. حركة حقوق

٣- احمد سالم .. تحالف الدولة (الحكمة)

الدائرة ٣

١- علي جاسم الحميداوي.. تحالف الدولة

٢- جبار فريح الكناني.. حقوق

٣- قحطان وادي .. الفتح

٤- مهدية اللامي .. فالح الفياض

الدائرة ٤

١- حسين مؤنس .. حركة حقوق

٢- زينب جمعة .. الفتح

٣- علاوي البنداوي .. تحالف الدولة

الدائرة ٥

١- صائب الحجام .. امتداد

٢- شذى العزاوي .. تحالف الفياض

الدائرة ٦

١- عباس الجبوري .. تحالف الفياض

الدائرة ٧

١-انسجام الغراوي .. تحالف الدولة (حكمة)

٢- حسين الازيرجاوي .. مستقل

الدائرة ٩

١- حميد الزاملي.. الفتح

٢- كامل العگيلي .. قادمون

٣- فاتن القرغولي .. امتداد

الدائرة ١٠

١- علي الفياض .. دولة القانون

٢- سهيلة الساعدي .. تيار الفراتين

الدائرة ١١

١- حمد الموسوي .. الحزب المدني

٢- حيدر الفوادي.. تحالف الفياض

الدائرة ١٢

١- نهال الجعفر .. تقدم

الدائرة ١٤

١- ياسين غباوي.. مستقل

الدائرة ١٥

١- علي المگصوصي .. حركة العراق

الدائرة ١٧

١-حيدر المحياوي .. تحالف الفياض

محافظة البصرة

الدائرة ١

١- اسعد الحموزي .. دولة القانون

٢- فاطمة البو فياض.. حركة النور اصواتها ٥٧٨ صوت

الدائرة ٢

١- عامر عرب .. تجمع الفاو زاخو

٢-سارة الصالحي .. تصميم

الدائرة ٣

١- طاهر البطاط .. تصميم

الدائرة ٤

١- هيثم الزرگاني.. مستقل

الدائرة ٥

١- هاتف المشعل.. تصميم

٢- نادية العبودي .. حقوق

الدائرة ٦

١- انتصار المالكي .. تحالف الدولة

محافظة ذي قار

الدائرة ١

١- امل الناصري .. الفتح

الدائرة ٢

١- وليد السهلاني .. الفتح

٢- هيفاء الخليف .. المحافظون

الدائرة ٣

١-كاظم المغصوب .. مستقل

٢- زينب الخزرجي.. تحالف الدولة

الدائرة ٤

١- علا الشناوي .. الفتح

٢- حسين الاسدي .. تحالف النهج

الدائرة ٥

١- هدى السعيدي .. قادمون

٢- محسن العامر .. حقوق

محافظة ميسان

الدائرة ١

١- رائد المالكي .. مستقل

٢- مرتضى الساعدي .. الفتح

٣- ثناء الربيعي.. دولة القانون

الدائرة ٢

١- علي الجوي .. مستقل

٢- رقية النوري .. تيار الفراتين

الدائرة ٣

١-كريم الصگر .. الفتح

٢- فاطمة المساعي .. مستقلة

محافظة كربلاء:

الدائرة ١

١- حسين اليساري.. الفتح

٢-انسجام الخزعلي.. منقذون

الدائرة ٢

١-زهير حسون .. إشراق كانون

الدائرة ٣

١- ضياء ال جهلول .. امتداد

محافظة واسط:

الدائرة ١

١- كريم السراي .. تجمع اهالي واسط

٢- دعاء العقابي .. مستقلة

الدائرة ٢

١- احمد البدري .. دولة القانون

٢- سعدية العقابي .. تحالف الدولة

الدائرة ٣

١-وفاء اللامي .. مستقلة

محافظة النجف:

الدائرة ١

١- عدنان الزرفي.. الوفاء

٢- فاطمة العيساوي.. امتداد

الدائرة ٢

١- احمد الشرماني .. امتداد

٢- سعاد الوائلي .. تحالف الفياض

الدائرة ٣

١-ثناء الزجراوي .. الوفاء

محافظة الديوانية:

الدائرة ١

١- عزيز المياحي .. الفتح

٢- نور نافع .. امتداد

الدائرة ٣

١- ضحى القصير .. مستقلة

محافظة المثنى:

الدائرة ١

١- سعد التوبي .. مستقل

الدائرة ٢

١-زينب الجياشي .. تحالف النهج

محافظة بابل :

الدائرة ٣

١- دنيا الشمري.. مرشحة ضرغام

الدائرة ٤

١- طالب اليساري .. دولة القانون

محافظة ديالى :

الدائرة ٣

١- رياض التميمي.. تحالف الدولة