وفد رفيع من الاتحاد الوطني الكوردستاني يزور رئيس حكومة إقليم كوردستان

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، اليوم السبت 11 حزيران/يونيو 2022، وفداً رفيعاً من الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني.

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وجرى في الاجتماع، الذي حضره عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، التأكيد على أهمية دعم حكومة إقليم كوردستان، ولا سيما برنامجها الإصلاحي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. كذلك تم تسليط الضوء على المشاكل التي تحتاج إلى حلول.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن “حكومة الإقليم تمتلك برنامجاً إصلاحياً مشتركاً يشمل جميع الأطراف المشاركة في الحكومة، وأنه وبدعم الأطراف الكوردستانية كافة، يتعين العمل فريقاً واحداً لتطبيق البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات إلى المواطنين في جميع أرجاء إقليم كوردستان”.

هذا وأكد وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني دعمه لحكومة إقليم كوردستان، وإنجاح برنامجها الإصلاحي، والدفاع عن حقوق شعب كوردستان ومنجزاته.