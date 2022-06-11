يونيو 11, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

وفد من وزارة البيشمركة يتوجه إلى واشنطن

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فى :أخبار عــامة
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وفد من وزارة البيشمركة يتوجه إلى واشنطن

توجه وفد من وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، في زيارة إلى واشنطن للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات ولحضور ندوة تقيمها منظمة «Nesa» الأمريكية.

ومن المقرر أن يشارك الوفد العسكري الكوردي أثناء إقامته في واشنطن في سلسلة من الاجتماعات والندوات التي تقيمها منظمة «Nesa» الأمريكية.

كما سيعقد الوفد لقاءات واجتماعات عدة خلال فترة تواجده في واشنطن مع مسؤولين أمريكيين، بالإضافة إلى المشاركة في جميع برامج «Nesa» المخصصة للبحث الاستراتيجي الدولي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

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