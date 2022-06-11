أول وفاة بالحمى النزفية في إقليم كوردستان

أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، تسجيل أول حالة وفاة بمرض الحمى النزفية في الإقليم.

وقال آسو حويزي، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان في بيان: «مع الأسف، توفي أحد الحالات المشتبه بإصابتها بالحمى النزفية، وهو شاب يبلغ من العمر 27 عامًا من قرية گورزي التابعة لناحية خليفان في منطقة سوران، بعد نقله إلى المستشفى وتدهور حالته الصحية، وتم تسجيله على أنه أول حالة وفاة بالحمى النزفية في إقليم كوردستان».

وحث المتحدث باسم وزارة الصحة المواطنين على اتباع الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالحمى النزفية.

وذكرت مصادر مطلعة، أن المتوفى يدعى (مظفر محمد أمين).