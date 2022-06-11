يونيو 11, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

أول وفاة بالحمى النزفية في إقليم كوردستان

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
0 مشاهدات

أول وفاة بالحمى النزفية في إقليم كوردستان

أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، تسجيل أول حالة وفاة بمرض الحمى النزفية في الإقليم.

وقال آسو حويزي، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان في بيان: «مع الأسف، توفي أحد الحالات المشتبه بإصابتها بالحمى النزفية، وهو شاب يبلغ من العمر 27 عامًا من قرية گورزي التابعة لناحية خليفان في منطقة سوران، بعد نقله إلى المستشفى وتدهور حالته الصحية، وتم تسجيله على أنه أول حالة وفاة بالحمى النزفية في إقليم كوردستان».

وحث المتحدث باسم وزارة الصحة المواطنين على اتباع الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالحمى النزفية.

وذكرت مصادر مطلعة، أن المتوفى يدعى (مظفر محمد أمين).

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi