دهوك تستقبل أكثر من 800 ألف سائح منذ مطلع العام

أعلنت المديرية العامة لسياحة دهوك، أن أكثر من 800 ألف سائح زاروا المحافظة منذ بداية العام الحالي.

وقال مدير سياحة دهوك خيري علي أوسو: «منذ بداية العام الحالي دخل 800 ألف سائح إلى المحافظة وزاروا المواقع السياحية»، مضيفاً «نتوقع ارتفاع العدد حتى نهاية العام، حيث وصل عدد السياح العام الماضي إلى مليون و500 ألف».

وأضاف أن «عدداً المشاريع الاستراتيجية قيد الإنجاز في قطاع السياحة، ومنها ترميم الفنادق الحجرية في ناحية سرسنك، حيث أُكمل 40% من المشروع، واستكماله سينعكس إيجابياً على الواقع السياحي، كما تنفذ هيئة الاستثمار حالياً مشروعاً ضخماً في ناحية ديرلوك».

وأشار إلى أن سياحة دهوك تستعد لافتتاح المعرض السياحي الثاني في المحافظة، وقال: «نريد أن يكون معرض هذا العام مختلفاً، وأن تشارك فيه أكبر عدد ممكن من الشركات الأجنبية».

ولفت إلى تقديم الكثير من التسهيلات للسياح، مشدداً على أن أسلوب استقبال السياح يؤثر كثيراً على زيادة أعداد الوافدين للمحافظة.