نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان في الطريق الصحيح في مجال حقوق المرأة والمساواة

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، على مضي الإقليم في الطريق الصحيح في مجال حقوق المرأة والمساواة.

جاء ذلك خلال لقائه وفداً من البرلمان الألماني يتألف من البرلمانيين قاسم طاهر صالح وماكس لوكس ومعاونيهما والقنصل العام الألماني بالوكالة في إقليم كوردستان، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.

وذكر البيان، أنه نوقشت خلال اللقاء علاقات إقليم كوردستان مع ألمانيا والأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان وعلاقات أربيل – بغداد والبيئة وتأثيرات التغير المناخي وتداعياته على العراق وإقليم كوردستان وقضايا حقوق الإنسان والمساواة والشباب والحريات، وحرية التعبير.

وأكد نيجيرفان بارزاني، أنه رغم النواقص والملاحظات على الحريات وحماية حقوق المرأة والمساواة، فإن إقليم كوردستان ماضٍ في الطريق الصحيح، وسيستمر باتجاه مستقبل أفضل، وأن خطوات إيجابية اتخذت في هذه المجالات، وفي هذا السياق يرحب بملاحظات ومساعدات الأصدقاء في المجتمع الدولي.

من جانبه، أكد الوفد الضيف أن ألمانيا تنظر باهتمام إلى صداقة ومكانة إقليم كوردستان، وتعده شريكاً مهماً، وأشار الوفد أيضاً إلى أهمية ثقافة التعايش والوئام والتسامح بين مكونات إقليم كوردستان واصفاً إياها بالسمة الجميلة.