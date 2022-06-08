ايران: نحو 5 ملايين زائر سيشاركون في زيارة الأربعينية

توقع رئيس المركز الطبي لشؤون الحج والزيارة في جمعية الهلال الاحمر على مرعشي ان يشارك 5 ملايين زائر ايراني في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع) هذا العام.

وقال مرعشي ان “حركة الزوار الايرانيين سوف تبدأ من يوم 10 الى 25 صفر حيث سيتم تقديم الخدمات لهؤلاء الزوار في اطار 25 موقعا” وفقاً لوكالة فارس.

وأكد مرعشي ان “جمعية الهلال الاحمر تتولى مسؤولية معالجة الزوار الايرانيين في مراسم الاربعين، حيث ان وزارة الصحة ومركز الطوارئ تتولى مسؤولية علاج هؤلاء الزوار حتى الحدود الايرانية – العراقية فيما تقوم جمعية الهلال الاحمر بهذه المهمة في الاراضي العراقية”.

المسؤول، اشار الى “تعاون وثيق بين هذه الجمعية ووزارة الصحة، متوقعاً ان “تكون رغبة المشاركة في مسيرة الاربعين اكثر من الاعوام الماضية بكثير، حيث يمكن ان يشارك بين 4 الى 5 ملايين زائر ايراني في المسيرة لزيارة الامام الحسين”.

وأوضح ان “عدداً من المراكز الصحية قد نشرت في طريق كربلاء – النجف بمسافات متناسبة”، مشيرا الى “تعاون المستشفيات العراقية مع الهلال الاحمر ويوجد فيها فرق طبية ايرانية”.