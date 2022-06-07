نيجيرفان بارزاني لخريجي الجامعة الأميركية بدهوك: ينبغي أن يكون لكم دور في تعميق التعايش والتعددية في إقليم كوردستان والعراق

شارك رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني في مراسم تخرج الدورة الثالثة للجامعة الأميركية في كوردستان – دهوك.

وفي كلمة له، خاطب نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء (7 حزيران 2022)، الطلبة الخريجين، قائلاً: “ينبغي أن يكون لكم دور في تعميق التعايش، الوئام، التسامح والتعددية في إقليم كوردستان وفي العراق”.

وأردف بأنه “يمثل كل واحد فيكم قصة نجاح لكوردستان. كل واحد فيكم هو موضع اعتزاز للجميع”، معرباً عن أنهم “أمل الغد وقادة هذا البلد المستقبليون”.

وأضاف في خطابه، أنه “عليكم دائماً أن تكونوا ممتنين للفرصة التي أتيحت لكم بينما حُرم منها آباؤكم وأجدادكم”، مشيراً إلى أن “آباؤكم وأجدادكم دافعوا عن البلد وعن الحرية بالأرواح والدماء لتكونوا أنتم اليوم أحراراً وتدرسوا في الجامعات في بلدكم”.

رئيس إقليم كوردستان، لفت للخريجين إلى أن “عليكم أن تبدأوا مخلصين بخدمة شعبكم وبلدكم في جميع مجالات الحياة”.

“عليكم أن تمارسوا وبنجاح دوركم الفعال والخلاق في بناء البلد وتطوير المجتمع الكوردستاني، ومن الآن فصاعداً أنتم المحرك لتنمية وتطوير البلد”، وفقاً لكلمة نيجيرفان بارزاني للخريجين.

ورأى “أن يبدأ كل واحد منكم العمل، ونتوقع منكم أن تكون لكم رؤاكم وتكونوا واثقين في أنفسكم، بعيدي النظر، مهنيين، مبادرين، مبدعين، بناةً ومنتجين، وان تكون بصمتكم واضحة على حاضر ومستقبل البلد”.

وتابع “لتكن عندكم الإرادة لتحقيق أحلامكم وأمانيكم، لا تستسلموا أبداً، وكافحوا باستمرار وليكن المستقبل وجهتكم”.

ودعا رئيس إقليم كوردستان الطلبة الخريجين أن يشاركوا ويبادروا بصورة فعالة إلى “إيجاد الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه بلدنا اليوم”.

وبيّن أن على خريجي الجامعات في كوردستان والعراق، أن “يتوقعوا من الآن مشاكل وتحديات وعقبات الغد والمستقبل”.

وطمأن رئيس إقليم كوردستان الجميع بـ”أننا سنستمر كما فعلنا دائماً في دعم الجامعة الأميركية في كوردستان في دهوك وسائر جامعات كوردستان”، مشدداً على أنهم حريصون على المزيد من “التقدم في مجال الدراسة والتعليم والتعليم العالي”.

نيجيرفان بارزاني أكّد بأن “تخصصات هؤلاء الشباب، ستخدم البلد في الكثير من المجالات المتنوعة”، مجدداً تأكيده على دور الجامعات في “تأمين احتياجات سوق العمل والمجالات اللازمة لتطوير وتنمية أي بلد”.

وطالب رئيس إقليم كوردستان بوجوب أن يكون هناك “تنسيق تام بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص والجامعات”.

“اجتمعتم هنا من كل مكان ومنطقة ومكون من كل أنحاء كوردستان والعراق، لذا ينبغي أن يكون لكم دور في تعميق التعايش، الوئام، التسامح والتعددية في إقليم كوردستان وفي العراق”، بحسب حديث نيجيرفان بارزاني للخريجين.

وحضر المراسم أيضاً، كل من وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، والقنصل الأميركي بأربيل، إلى جانب عدة شخصيات دبلوماسية أخرى.