في بيان مشترك.. الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يتفقان على ثلاث نقاط

اتفق الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، على ثلاث نقاط، وذلك بعد عقدهما اجتماعا في العاصمة أربيل.

والنقاط التي اتفق عليها الحزبان الرئيسيان، تتعلق بصياغة دستور لإقليم كوردستان، والانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل في الإقليم.

وبحسب بيان مشترك صدر عن الحزبين، فإن الجانبين اتفقا على ضرورة صياغة دستور للإقليم، وعلى اتخاذ الاستعدادات القانونية اللازمة لهذا الغرض.

وتابع ان انتخاب برلمان كوردستان، ومفوضية الانتخابات باعتبارهما قضيتين وطنيتين مهمتين، تتطلبان مزيدا من النقاشات مع جميع القوى السياسية في كوردستان للتوصل إلى اتفاق شامل.