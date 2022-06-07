نينوى .. الشروع باستخدام البطاقة الوقودية لانهاء ازمة البنزين

أعلن مدير عام المشتقات النفطية في وزارة النفط الاتحادية حسين طالب ، البدء باستخدام البطاقة الوقودية لتزويد البنزين في محافظة نينوى (مركزها الموصل) وذلك من اجل انهاء الازمة المتقطعة المستمرة في مادة البنزين منذ فترة.

وقال طالب خلال زيارة له برفقة وفد من الوزارة الى الموصل ، ان” نينوى لا تشهد ازمة في المشتقات النفطية ولكن هناك زيادة في الطلب على البنزين”، مبيناُ ان “المشتقات باشرت بتوزيع البطاقة الوقودية التي ستساهم في انهاء الازمة” وفق قوله .

وتستمر ازمة البنزين في الموصل بالرغم من منح تراخيص نقل الوقود واعلان الجهات الحكومية حل المشكلة ، كما ويزيد من المشكلة دخول العجلات بشكل مخالف الى محطات التعبئة بدعوى انهم منتسبون في الاجهزة الامنية او مسؤولين في الدولة، وهو الامر الذي يلاقي رفضا واستياءً شعبياً ومطالبات بمنعه .

وتشهد محافظة نينوى نقصا في الوقود، وسجلت طوابير انتظار طويلة أمام المحطات، في مشهد يتكرر منذ أيام، في حين يقول مسؤولون إن سبب الأزمة “تهريب” الوقود إلى خارج المحافظة.