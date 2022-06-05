الرئيس بارزاني: الالتزام بالدستور والمفاوضات هما الحل لمشاكل العراق وأزماته

أكد الرئيس مسعود بارزاني، أن الالتزام بالدستور والمفاوضات هما الحل لمشاكل العراق وأزماته.

وذكر المكتب الاعلامي للرئيس بارزاني، في بيان له، ان “الرئيس مسعود بارزاني، استقبل اليوم الأحد 5 حزيران 2022، السفير البريطاني لدى العراق مارك بريسون ريتشاردسون”.

واضاف انه “تم في اللقاء، الذي حضره القنصل البريطاني في اربيل ديفيد هانت، مناقشة تطورات العملية السياسية في العراق والتحديات والعقبات التي تواجه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

كما سلط الاجتماع الضوء على قرارات المحكمة الاتحادية العراقية، وأكد الرئيس بارزاني أن الالتزام بالدستور والمفاوضات هما الحل لمشاكل العراق وأزماته، وفقاً للبيان.

وفيما يتعلق بالوضع السياسي في الإقليم وحقوق المكونات، أكد الرئيس بارزاني مجددا التزامه بحماية حقوق جميع المكونات في إقليم كوردستان.