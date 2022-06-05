نيجيرفان بارزاني خلال استقباله نواباً مستقلين: ندعم كل مسعى لإيجاد الحل

نيجيرفان بارزاني لوفد مستقلي البرلمان العراقي: نؤيد أي محاولة لحلحة الانسداد السياسي

أبدى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني دعمه لأي خطوة من شأنها التقريب بين الاطراف السياسية.

واستقبل رئيس إقليم كوردستان الأحد (5 حزيران 2022) وفداً من الأعضاء المستقلين في مجلس النواب العراقي والذي يعرفون بـ”الفريق التفاوضي”، الذي يزور اربيل الان.

وبحث الجانبان آخر مستجدات الوضع السياسي العراقي والتحديات القائمة، وجهود التوصل لتفاهم بين الأطراف السياسية والخروج من الجمود والانسداد السياسي، وفقا لبيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه.

وعن هدف الزيارة، استعرض الوفد اهدافه التي مثّلها بـ”الاجتماع والتباحث مع رئاسة إقليم كوردستان والأطراف السياسية، بُغية التقريب بين الأطراف السياسية وإيجاد مخرج لتخطي حالة الانسداد السياسي”.

من جانبه أكد رئيس إقليم كوردستان على دعمه للجهود وأي محاولة وخطوة تعمل على تقريب الأطراف السياسية وتجاوز المشاكل والمصاعب أمام العملية السياسية في العراق، معربا عن امنياته في أن تتوصل جهود الوفد لـ”نتائج جيدة”.

وأدناه بيان رئاسة إقليم كوردستان:

استقبل فخامة السيد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، قبل ظهر اليوم الأحد، ٥ حزيران ٢٠٢٢، وفد الأعضاء المستقلين في مجلس النواب العراقي المعروف بلجنة التفاوض.

وتم في لقاء بحث آخر مستجدات الوضع السياسي في العراق، والتحديات التي تواجهه ومساعي تحقيق التفاهم بين الأطراف السياسية والخروج من الانسداد والركود السياسي.

وشرح الوفد هدفه من زيارة إقليم كوردستان، وأنهم يريدون لقاء رئاسة إقليم كوردستان والأطراف السياسية والتحاور معهم بهدف التقريب بين الأطراف السياسية والعثور على منفذ للخروج من حالة الانسداد السياسي في العراق.

وجدد فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني التعبير عن مساندته ودعمه لجهودهم ولكل المساعي والخطوات التي تعمل على التقريب بين الأطراف السياسية وتجاوز المشاكل والصعوبات التي تواجه العملية السياسية في العراق، آملاً أن تثمر جهوهم نتائج جيدة.

من جانبه، عبر الوفد الضيف عن الشكر والتقدير لدور فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني ومبادراته الرامية لتحقيق التفاهم والتقارب بين الأطراف السياسية في إقليم كوردستان، معبراً عن أمله في أن يكون لفخامته دور مماثل على مستوى العراق.