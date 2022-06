مسرور بارزاني في اليوم العالمي للبيئة: علينا التكاتف لحماية الأرض

قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد إنه يتعين على الجميع التكاتف لحماية الأرض من التحديات التي تواجهها.

وكتب مسرور بارزاني في حسابه على موقع تويتر “في اليوم العالمي للبيئة، ندرك التحديات التي تهدد البيئة والكوكب عموماً، ويتعين علينا جميعاً أن نتكاتف لحماية بيئتنا الطبيعية والعيش معها بوئام”.

واختتم مسرور بارزاني تغريدته بوسم “أرض واحدة فقط”.

On this #WorldEnvironmentDay, we understand the challenges that threaten the environment and the planet as a whole. We must all join hands to protect and live in harmony with our natural environment. #OnlyOneEarth pic.twitter.com/IbSTl6pwkM

— Masrour Barzani (@masrour_barzani) June 5, 2022