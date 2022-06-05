يونيو 06, 2022

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني في اليوم العالمي للبيئة: علينا التكاتف لحماية الأرض

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني في اليوم العالمي للبيئة: علينا التكاتف لحماية الأرض

قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد إنه يتعين على الجميع التكاتف لحماية الأرض من التحديات التي تواجهها.

وكتب مسرور بارزاني في حسابه على موقع تويتر “في اليوم العالمي للبيئة، ندرك التحديات التي تهدد البيئة والكوكب عموماً، ويتعين علينا جميعاً أن نتكاتف لحماية بيئتنا الطبيعية والعيش معها بوئام”.

واختتم مسرور بارزاني تغريدته بوسم “أرض واحدة فقط”.

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