يونيو 05, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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غداً.. النواب المستقلون يلتقون بارزاني في أربيل

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فى :أخبار عــامة
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غداً.. النواب المستقلون يلتقون بارزاني في أربيل

تعتزم اللجنة التفاوضية للنواب المستقلين، لقاء زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، يوم غد الأحد في محافظة أربيل.
وقال مصدر برلماني لـ السومرية نيوز، إن “اللجنة التفاوضية للنواب المستقلين وصلت إلى محافظة اربيل في اقليم كردستان، من أجل لقاء زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني صباح يوم غد”.

وأضاف المصدر، أن “اللقاء سيشهد طرح مبادرة المستقلين على بارزاني، ومناقشة جوانبها”.

وفي وقت سابق، طرح النواب المستقلون، مبادرة من سبع نقاط لإنهاء حالة الانسداد السياسي.

وتضمنت المبادرة، بحسب وثائق وردت لـ السومرية نيوز، “التأكيد على ضرورة تحقيق الاستحقاقات الدستورية بكافة مراحلها ومنها تشكيل الحكومة، وتشكيل كتلة نيابية تضم النواب المستقلين فيما دعت الكتل الأخرى إلى التكتل معها لتشكيل الكتلة الأكبر”.

كما تضمنت التأكيد على “أن يتسم رئيس مجلس الوزراء بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة، مع وجوب الحد من هدر الثروات الوطنية”.

وطالبت بتعهد الكتل النيابية الداعمة لتشكيل الحكومة بتهيئة أسباب المعارضة الفاعلة وضمان الفصل التام بين عمل الأغلبية السياسية والمعارضة، فيما أشارت إلى أن اختيار رئيس الجمهورية يكون وفق المبادئ والشروط التي ذكرها الدستور العراقي.

أخيراً، أكد المستقلون، على أن “يتضمن البرنامج الحكومي إنهاء المظاهر المسلحة وتطبيق القانون على الجميع”.

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