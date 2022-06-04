صفر وفيات بكورونا في اقليم كوردستان
أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت 2022/6/4، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.
وقالت الوزارة في بيان، ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كالاتي:
1. الفحوصات: (1807 فحصاً جديداً)
• (1019) اربيل
• (114) السليمانية
• (615) دهوك
• (32) حلبجة
• (0) كرميان
• (27) رابرين
2. الاصابات: (26 اصابة جديدة)
• (16) اربيل
• (7) السليمانية
• (5) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
3. الشفاء: (31 حالة شفاء جديدة)
• (9) اربيل
• (12) السليمانية
• (10) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
4. الوفيات: (0 حالة وفاة)
• (0) اربيل
• (0) السليمانية
• (0) دهوك
• (0) حلبجة
• (0) كرميان
• (0) رابرين
الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن “122” لأية حالة طارئة.