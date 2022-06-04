صفر وفيات بكورونا في اقليم كوردستان

أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت 2022/6/4، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في عموم محافظات الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان، ان الموقف الوبائي لجائحة كورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية كالاتي:

1. الفحوصات: (1807 فحصاً جديداً)

• (1019) اربيل

• (114) السليمانية

• (615) دهوك

• (32) حلبجة

• (0) كرميان

• (27) رابرين

2. الاصابات: (26 اصابة جديدة)

• (16) اربيل

• (7) السليمانية

• (5) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

3. الشفاء: (31 حالة شفاء جديدة)

• (9) اربيل

• (12) السليمانية

• (10) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

4. الوفيات: (0 حالة وفاة)

• (0) اربيل

• (0) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن “122” لأية حالة طارئة.