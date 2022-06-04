يونيو 05, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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مسرور بارزاني: الاستثمار يعزز شراكة كوردستان مع إيطاليا

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني: الاستثمار يعزز شراكة كوردستان مع إيطاليا

قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت إن التجارة والاستثمار يمكنهما تعزيز العلاقات بين أربيل وروما.

وكتب مسرور بارزاني في حسابه على تويتر “يسعدني رؤية نائبة وزير الخارجية (الإيطالي) مارينا سيريني في أربيل لبحث الأهداف والمصالح المشتركة والمستجدات الإقليمية”.

وتابع “نقدر الدعم الإيطالي للبيشمركة”، مشيراً إلى أن من شأن مزيد من التجارة والاستثمار أن يعزز شراكتنا”.

وكان مسرور بارزاني قد التقى المسؤولة الإيطالية في وقت سابق من اليوم وبحث معها آخر المستجدات في العراق والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.

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