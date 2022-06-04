نائبة وزير الخارجية الإيطالي تؤكد لرئيس الإقليم: العراق وكوردستان في مقدمة اهتماماتنا

أعلنت نائبة وزير الخارجية الإيطالي التي تزور إقليم كوردستان حاليا، اليوم السبت، أن العراق وكوردستان يأتيان في مقدمة اهتمامات بلادها، وفيما جددت الدعوة لرئيس الإقليم بزيارة روما، اعرب نيجيرفان بارزاني عن “شكر وامتنان” إقليم كوردستان للمساعدات الإنسانية والعسكرية الإيطالية للعراق والإقليم خلال الحرب ضد الإرهاب.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن “رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل ، بعد ظهر اليوم السبت، نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني ووفداً مرافقاً لها، ونوقش في الاجتماع علاقات إيطاليا مع العراق وإقليم كوردستان، وآخر تطورات الوضع السياسي في العراق، وعلاقات أربيل – بغداد، والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، ومخاطر الإرهاب وتحركات (داعش)”.

وأضاف البيان “وإلى جانب إبداء رغبة إقليم كوردستان في تعزيز علاقاته مع إيطاليا وتوسيع مجالات التعاون بينهما، جدد نيجيرفان بارزاني التعبير عن شكر وامتنان إقليم كوردستان للمساعدات الإنسانية والعسكرية الإيطالية للعراق وإقليم كوردستان خلال الحرب ضد الإرهاب”.

وبحسب البيان فقد “اتفق الجانبان في الرأي على أهمية وجود الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في العراق وضرورة الحوار وتوصل الأطراف العراقية إلى تفاهم يخرج العملية السياسية في البلد من حالة الانسداد والركود ويؤدي إلى قيام حكومة جامعة تستجيب لمطالب شعب ومكونات العراق”.

وتابع بيان رئاسة الإقليم أن “سيريني جددت دعوة وزير خارجية إيطاليا لرئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني لزيارة روما، مؤكدة أن الشرق الأوسط والعراق وإقليم كوردستان يأتون في مقدمة اهتمامات إيطاليا وبرامجها التنموية والتعاونية، وأن بلدها ينظر باهتمام إلى العراق وإقليم كوردستان”.

وأوضح البيان أن “في الاجتماع الذي حضره السادة سفير إيطاليا في بغداد وقنصلها في أربيل، تم التباحث بشأن حضور إيطاليا ونشاطاتها في المجالين الثقافي والآثاري في العراق وإقليم كوردستان، والأوضاع في سوريا ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين”.

ويمتلك الإقليم علاقات دبلوماسية متوازنة مع مختلف دول العالم بما فيها الدول الأوروبية التي تقدم على توسيع علاقاتها مع حكومة الإقليم ومنح قوات البيشمركة مساعدات عسكرية على شكل أسلحة أو تدريبات كما يرتبط الإقليم بعلاقات اقتصادية وتجارية جيدة مع هذه الدول.