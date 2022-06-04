هورامي: قادة الأطراف الكوردستانية يجتمعون الخميس في مقر رئاسة الإقليم بحضور بلاسخارت

من المقرر أن يجتمع قادة الأطراف الكوردستانية، يوم الخميس المقبل، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، في مقر رئاسة الإقليم.

وأفاد نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي في تصريح للصحفيين، أنه «في التاسع من الشهر الجاري والذي يوافق يوم الخميس المقبل، ستجتمع كل القوى والأطراف السياسية لدى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بحضور بلاسخارت».

وتابع «إذا توفرت الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف، فإننا في رئاسة البرلمان مصرون على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر»، في الأول من تشرين الأول المقبل.

وأضاف «يمكننا إجراء الانتخابات في هذا الموعد من خلال الإسراع في إجراء التعديلات اللازمة على المفوضية، وإذا تعذر ذلك من الناحية الفنية، فلا بد من تحديد أقرب موعد بديل».

ودعا هورامي إلى تكثيف الجهود بغية إجراء الانتخابات، معتبراً أن «تأجيل الانتخابات ظاهرة غير محمودة وتسيء لسمعة العملية السياسية والديمقراطية في إقليم كوردستان».

وأشار إلى أن «اجتماع الأطراف السياسية لدى رئيس إقليم كوردستان، الخميس المقبل، عامل داعم لبرلمان كوردستان من أجل التوصل لاتفاق».

والخميس، أعلن مسؤول علاقات الحزب الديمقراطي الكوردستاني علي حسين، أن المكتب السياسي الحزب سيجتمع مع الاتحاد الوطني الكوردستاني الأسبوع المقبل.

وقال حسين، إن الاجتماعات بين الحزبين تأجلت سابقاً بسبب عقد ملتقى الاتحاد، «لكن المكتبين السياسيين للحزبين سيجتمعان مجدداً الأسبوع المقبل».

وأوضح أن الاجتماع المقبل «سيبحث تشكيل اللجان بحسب الحاجة، حيث ستكون هناك لجنة لكل ملف».

مسؤول علاقات الحزب الديمقراطي الكوردستاني ذكر أنه «خلال الاجتماع السابق بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الذي عقد في مقر رئاسة إقليم كوردستان تباحثنا حول إجراء الانتخابات المقررة في الأول من تشرين الأول، واتفقنا على استمرار العمل في البرلمان حول هذا الأمر».

وتمخض اجتماع المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في رئاسة إقليم كوردستان، الأربعاء الماضي عن عدة قرارات ومخرجات.

وأفاد بيان مشترك بأنه «عُقِدَ في رئاسة إقليم كوردستان، الاجتماع المشترك للمكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني»، وجرى خلال الاجتماع، «التباحث بشكل صريح حول العلاقات الثنائية بين الجانبين والأوضاع الراهنة في العراق وإقليم كوردستان وتهيئة الأرضية الملائمة للتعاون والعمل المشترك».

وأكد الجانبان على أنه «بعد مبادرة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وزيارته إلى السليمانية، هناك أرضية مناسبة للتفاوض وتطبيع وتعزيز العلاقات بين الجانبين والعمل على إعادة الثقة بينهما وتعاون الأطراف السياسية عن طريق التفاهم والحوار».

وقرر الجانبان «استمرار الاجتماعات المشتركة للمكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي والاتحاد والوطني بهذا الغرض كأساس للعمل المشترك، كما ستتولى لجنة مشتركة للمكتبين السياسيين لكلا الحزبين التباحث حول إجراء انتخابات برلمان كوردستان المقبلة».

وفي محور آخر من الاجتماع، تم «التأكيد على دعم ومساندة الطرفين لحكومة إقليم كوردستان والمؤسسات الشرعية واستمرار إيقاف الحملات الإعلامية ضد الآخر».

وشارك في الاجتماع، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني، ووفدا المكتبين السياسيين للحزبين، لتهيئة الأرضية من أجل التحاور والاتفاق على القضايا المشتركة.