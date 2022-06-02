مسرور بازاني يوجه بتقديم الخدمات الطبية للأطفال المصابين بالتوحد مجاناً

وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بتقديم الخدمات الطبية للأطفال المصابين بالتوحد مجاناً.

وأصدرت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، بياناً قالت فيه: «انطلاقا من مسؤولية حكومة إقليم كوردستان عن تقديم الخدمات الطبية للأطفال المصابين بالتوحد، ومع مراعاة الأحوال المادية لأسرهم، وجه رئيس الحكومة مسرور بارزاني بإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج المجاني للأطفال المصابين بالتوحد في جميع المستشفيات العامة».

أضاف البيان «لهذا الغرض، تم توجيه وزارتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استفادة جميع الأطفال المصابين بالتوحد من الخدمات الصحية مجاناً».