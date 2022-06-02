يونيو 03, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مالية إقليم كوردستان تنشر جدول رواتب شهر أيار وتشرع بالتوزيع الأسبوع المقبل

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فى :أخبار عــامة
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مالية إقليم كوردستان تنشر جدول رواتب شهر أيار وتشرع بالتوزيع الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الخميس، أنها ستباشر بتوزيع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لشهر أيار الماضي اعتباراً من الاسبوع المقبل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، أنها ستباشر في تاريخ 6 – 6 – 2022 بتوزيع الرواتب لشهر أيار الماضي بنفس آلية وجدول شهر نيسان الماضي.

ووفقا للوزارة فإن عملية التوزيع ستنتهي في 27 من الشهر الجاري والتي تستمر 21 يوماً.

وستقوم الوزارة بتوزيع الرواتب على الكوادر الطبية في وزارة صحة الاقليم اولاً وتنتهي بالمتقاعدين العسكريين من قوات البيشمركة.

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