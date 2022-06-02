إقليم كوردستان يتوقع وصول إنتاج القمح إلى 400 ألف طن لهذا العام

توقع إقليم كوردستان أن يصل إنتاج القمح لهذا العام إلى 400 ألف طن، في وقت يُقدر فيه الطلب بنحو مليون طن سنوياً.

وقالت المديرة العامة للتخطيط في وزارة الزراعة زيدا محمد “بوسع الفلاحين تسليم قمحهم إلى السايلوين (في السليمانية وأربيل) في أي وقت”.

وأشارت إلى أن سعر الطن الواحد يبلغ 850 ألف دينار.

وأضافت محمد في مقابلة بثتها دائرة الإعلام والمعلومات أن الجفاف وتراجع معدل هطول الأمطار أثّر بشكل كبير على إنتاج القمح.

وسبق أن توقعت وزارة الزراعة العراقية أن ينخفض ​​إنتاج القمح هذا العام إلى 2.5 مليون طن، بينما تحتاج البلاد إلى نحو ستة ملايين سنوياً.