طقس العراق.. درجات الحرارة تصل 50 درجة مئوية

رجحت هيئة الانواء الجوية العراقية، ارتفاع درجات الحرارة ابتداء من اليوم الخميس، لافتة الى ان اغلب مدن الجنوب والفرات ستسجل 50 درجة مئوية نهارا.

وذكرت الهيئة في بيان، ان ارتفاع درجات الحرارة تبدا من اليوم في كافة المدن، مرجحة ان تسجل ان تسجل 50 مئوية نهارا في اغلب مدن الجنوب والفرات الاوسط خلال بداية الاسبوع المقبل.

واضافت: ان تقلبات بالرياح السطحية خلال الاسبوع الاول من الشهر الحالي، وسكون الرياح السطحية وتحولها جنوبية شرقية وارتفاع معدلات الرطوبة في الاجواء احيانا في مدن الجنوب.

ورجحت ان يستمر ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدل عدة ايام وربما تنخفض منتصف الشهر الحالي، مشيرة الى عدم وجود موجات غبار حاليا، بوجود فرض بعض الغبار غرب البلاد.