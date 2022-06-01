المكتب السياسي للحزب الديمقراطي يهنىء الاتحاد الوطني الكوردستاني

هنأ المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاربعاء، الرئيس بافل جلال طالباني بمناسبة الذكرى الـ47 لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني.

فيما يلي نص التهنئة:

السيد/ بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني

السادة: اعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي والمجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني

بمناسبة الذكرى الـ 47 لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، نتقدم باحر التهاني اليكم والى اعضاء وكوادر ومناصري حزبكم المناضل، متمنين لكم النجاح في مهامكم وبرنامجكم ونشاطاتكم المقبلة، خدمة لشعب كوردستان.

ونغتنم هذه الفرصة، لتثمين هذه الذكرى ونضال الاتحاد الوطني الكوردستاني في الحركة التحررية لشعبنا، ونؤكد مرة اخرى، على التنسيق والوئام والصداقة بيننا وجميع القوى والاحزاب السياسية في كوردستان، من اجل وحدة الصف الكوردي والدفاع عن هذه التجرية ومكاسبنا وتعزيز روح الخطاب الموحد والموقف السياسي الواحد لحل المعوقات والمشاكل ودعم حكومة اقليم كوردستان وحماية كيان اقليم كوردستان.

مرة اخرى نهنئكم.. دمتم في سداد ..

المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني