“الخطوة الأولى”.. بناء 20000 وحدة سكنية للمستأجرين في كوردستان

أفاد إعلام هيئة الاستثمار باقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، بتنفيذ خطوة أولى لبناء 20000 وحدة سكنية للمستأجرين في الاقليم.

وقال في بيان، إنه في الخطوة الأولى لتنفيذ قرار رئيس الوزراء مسرور بارزاني ببناء 20 ألف وحدة سكنية، ناقش رئيس هيئة الاستثمار مع مؤسسة “كان” آلية إنشاء الوحدات من حيث الجودة والتكلفة والخدمات.

ونقل البيان عن رئيس هيئة الاستثمار، إن رئيس مجلس الوزراء أوعز لهم ببناء مشاريع بجودة جيدة وأسعار رخيصة في المحافظات والإدارات المستقلة، وأن تكون المشاريع نموذجا يحتذى به في البناء والأمن وشروط الخدمة.

وقال أيضاً إن رئيس الوزراء لا يقبل أن يستفيد أحد بشكل افتراضي فالأولوية لمن يستحقها.