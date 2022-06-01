مسعود حيدر: لا يمكن لأي طرف في البرلمان تمرير أي شيء بدون التحالف الثلاثي

أكد مسعود حيدر، مستشار الرئيس مسعود بارزاني، تماسك وقوة التحالف الثلاثي المعلن بين الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة، مؤكدا أنه لا يمكن لأي طرف في البرلمان تمرير أي شيء بدون التحالف الثلاثي.

وقال حيدر لشبكة رووداو الاعلامية إن “لدى التحالف الثلاثي 175 مقعداً في البرلمان، وبدون هذا التحالف لا يمكن لأي طرف تمرير أي شيء في البرلمان”، موضحا انه “وبانضمام بعض المستقلين تمكن التحالف من جمع 204 نواب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ومن الممكن زيادة العدد إلى 210 مقاعد، لكن الضغوطات الإقليمية واستخدام الجانب المقابل وسائل مختلفة حالا دون اكتمال نصاب الثلثين”.

يشار الى ان التحالف الثلاثي كان قد رشح جعفر محمد الصدر لرئاسة الوزراء، وريبر أحمد لرئاسة الجمهورية.

حيدر، لفت الى أن “التحالف الثلاثي قائم وقوي مثل يومه الأول، بل أصبح أكثر وتماسكاً والتزاماً بنهجه ورؤاه، لكن العملية الديمقراطية تقتضي الالتزام بالسياقات الدستورية، ولا تزال المنافسة مستمرة”.

مسؤول الملف الحكومي والبرلماني في مقر البارزاني، عرفات كرم، أعلن يوم أمس الثلاثاء، أنه يتوقع الإعلان عن مبادرة جديدة لإنهاء حالة الانسداد السياسي في العراق بالحادي عشر من شهر حزيران.

وشدد مستشار الرئيس بارزاني على أن “ريبر أحمد لا يزال هو مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الجمهورية”، مبينا ان “الاجتماعات التي عقدت مؤخراً كانت بغرض إعادة ترتيب البيت الكوردي وهذا أمر ضروري، لأن العامل الداخلي أساسي في إقليم كوردستان، فنحن بحاجة للدفاع عن حقوق شعب كوردستان من خلال عمل الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بتوجه موحد في بغداد”.

أما بخصوص مفاوضات البيت الشيعي، أشار إلى أن “هنالك مفاوضات قد تؤدي إلى إيجاد مخرج، لأن الكتل الشيعة نفسها تخشى انفجارَ الشارع العراقي الذي لو حدث سيشكل خطراً على مجمل النظام السياسي في العراق وقد لا يمكن الخروج من تداعياته بسهولة”.