مالية كوردستان: تسليم رواتب الموظفين عبر البطاقات المصرفية قريبا

وفد من القنصلية العامة الامريكية في أربيل زار مقر الوزارة

اجتمع وزير وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان ، آوات شيخ جناب ، في مقر الوزارة ، اليوم الثلاثاء ، بوفد من القنصلية العامة الامريكية في العاصمة أربيل.

الوفد الذي ضم مسؤول القسم السياسي والاقتصادي في القنصلية دو تاينتواج ، ورئيس الوحدة الاقتصادية في القنصلية سيب باج ، بحث مع وزير المالية آخر تطورات الوضع السياسي والاقتصادي في إقليم كوردستان . وأشار الوزير شيخ جناب الى ان الحكومة الاتحادية كانت قد فرضت حصاراً اقتصادياً على إقليم كوردستان منذ عام 2013 ، لافتاً كذلك الى ان هناك إرادة قوية في الإقليم لاجراء إصلاحات شاملة في مختلف مجالات العمل الحكومي.

كما أشار وزير المالية والاقتصاد ، الى انه وعلى الرغم من كل العراقيل حاولت الوزارة تقليل الروتين وتحويل خدمات كل المديريات العامة التابعة للوزارة الى رقمية.

وتابع الوزير شيخ جناب ، وفق بيان من وزارة المالية ، بأنه ضمن جهود الوزارة وعبر مديرية تكنولوجيا البنوك ، سيتمكن الموظفون خلال الفترة القصيرة المقبلة من تسلم رواتبهم عبر البطاقات المصرفية.

من جانبه عبر الوفد عن دعمه لعمل الوزارة وقطاعاتها في اطار دعم ومساندة حكومة إقليم كوردستان بشكل عام.