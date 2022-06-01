الأمن النيابية بشأن “الاعتداءات التركية”: نرفض اي حجج واهية من قبل انقرة

استنكرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاربعاء، الاعتداءات المتكررة للقوات التركية على الأراضي العراقية، فيما شددت على ضرورة ان تحترم الحكومة التركية سيادة العراق.

وقالت اللجنة في بيان، ان “تكرار الاعتداءات التركية بنفس النمط دليل على اصرار القوة المعتدية على تبني نهج العدوان، وعلى الحكومة التركية احترام سيادة العراق وان لا تجعل منه ساحة للصراع وتصفية حساباتها في قضية داخلية في الاراضي العراقية”.

واضاف البيان، “نرفض اي حجج واهية من قبل انقرة لتبرير توسعة نشاطاتها العسكرية وعدوانها على العراق ونعد ذلك انتهاك سافر لسيادة العراق ويشير بوضوح الى حجم الاطماع التركية واهداف العمليات العدائية والاستفزازية”.

نص البيان ادناه: