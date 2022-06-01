ممثل كوردستان في غرفة العمليات المشتركة: تأخر تشكيل الحكومة يعرقل تشكيل لواءين مشتركين من البيشمركة والجيش

شدد ممثل حكومة إقليم كوردستان في غرفة العمليات المشتركة العراقية ، اللواء عبدالخالق طلعت ، اليوم الأربعاء ، على ضرورة تنفيذ اتفاق شنگال (سنجار) بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع في المدینه‌ ، كاشفاً عن ان عدم تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة خلق ایضاً مشاكل وعراقيل لرواتب وميزانية اللواءين المشتركين من الجيش وقوات البيشمركة المقرر تشكيلهما لضبط الامن في مناطق الفراغ الأمني بين الجانبين في المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) .

اللواء عبدالخالق طلعت ، قال لـ(باسنيوز) : ” لغاية تشكيل اللواءين المشتركين تم تخويل قوات البيشمركة والجيش بالتنسيق والعمل المشترك في أي منطقة تشهد مشاكل امنية ، أو يرون فيها ضرورة للعمل المشترك دون الرجوع الى الجهات العليا ، خاصة ان هناك تحركات لداعش في العديد من المناطق”.

موضحاً ، ان “عدم تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة خلق مشاكل وعراقيل لرواتب وميزانية اللواء المشتركين من الجيش وقوات البيشمركة المقرر تشكيلهما ،حيث يقول الجانب العراقي ان عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لتشكيل اللوائين مرتبط بعدم تشكيل الحكومة الجديدة وان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال وصلاحياتها محدودة في صرف الأموال وتخصيص الموازنات”.

ممثل حكومة إقليم كوردستان في غرفة العمليات المشتركة العراقية ، تابع بالقول ” لكن اذا كانت النية الجيدة موجودة فلن تكون هناك عراقيل ونحن على تواصل مستمر مع وزارة الدفاع الاتحادية مع الوزير ورئيس الأركان لإزالة العراقيل وتسريع الخطوات باتجاه تشكيل اللواءين المشتركين”.

وحول الوضع في شنگال ، قال اللواء طلعت انه ” مع وجود حزب العمال الكوردستاني PKK في تلك المنطقة ستبقى المشاكل الأمنية كما هي بل وستزداد ، ومن الضروري تنفيذ اتفاق أربيل بغداد بخصوص تطبيع الأوضاع هناك”.

ولاتزال قوات تابعة لـ PKK وفصائل في ميليشيات الحشد الشعبي تنتشر في شنگال على الرغم من الاتفاقية التي وقعتها حكومتي إقليم كوردستان والاتحادية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بهدف إعادة الاستقرار إلى شنگال وعودة النازحين عبر إنهاء وجود PKK وميليشيات الحشد والجماعات المرتبطة بهما في المدينة ونشر قوات اتحادية نظامية.