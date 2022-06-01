كهرباء كوردستان: الإنتاج الحالي 3 آلاف و100 ميغاواط .. نحتاج الى اكثر من 4 آلاف

كشفت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، بأنها تواصل جهودها لزيادة ساعات تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية، مبينة تضاعف نسبة الاستهلاك خلال الفترة الحالية مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، اوميد احمد لـ(باسنيوز): “تم توفير نحو 18 ساعة من الطاقة الكهربائية للمواطنين خلال شهر آيار/ مايو الماضي، وقد كان هناك نقص في ساعات التجهيز خلال اليومين الماضيين، بسبب ازدياد الطلب على الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة” لافتاً الى ان ” النقص الذي يحصل في بعض المناطق خلال يوم او يومين ليس قياشاً لعموم ساعات التجهيز”.

واضاف “ان معدل الإنتاج الحالي من الكهرباء يصل الى 3 آلاف و100 ميغاواط، ولكننا نحتاج الى اكثر من 4 آلاف ميغاواط”، مشيرا الى ان “الوزارة تواصل جهودها لزيادة انتاج الكهرباء، إلا ان زيادة الطلب سيكون له تأثيرا على جدول وساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية”.

وكان وزير الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان كمال محمد ، قد افاد في وقت سابق بأن الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني اولت اهتماماً خاصاً بقطاع الكهرباء ، مشيراً الى ان وزارته تعمل على العديد من المشاريع الاستراتيجية الخاصة بإنتاج الكهرباء، حيث تم زيادة انتاج الطاقة من 2686 ميغاواط في الاشهر الاربعة الاولى من عام 2022 الى اكثر من 3 آلاف ميغاواط.